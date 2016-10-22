تأييد حبس 3 متهمين بـ"ولاية سيناء" 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 22 استئناف نيابة أمن الدولة على قرار محكمة الجنايات الدائرة 6 بإخلاء سبيل 3 متهمين فى القضية رقم 502 لسنة 2015 المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء" والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وأمرت المحكمة بحبسهم 45 يوما على ذمة القضية.

واجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات، الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية.

ونسبت لهم التحريات أنهم تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس فى وسط سيناء، وأنه أمرهم بتنفيذ أكثر من عملية تستهدف قوات الجيش والشرطة.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باعتناقهم الافكار الجهادية، من خلال كتب مشايخ الفكر السلفى الجهادى، من بينهم أبو مصعب السورى، والذى يدعوا لهدم البنية التحتية للدول التى ترتبط بعلاقات ومعاهدات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، كما يدعوا لاستهداف السفارات الأمريكية والإسرائيلية حول العالم.