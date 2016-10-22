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حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بقتل رضيعها لكثرة بكائه فى باب الشعرية

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حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بقتل رضيعها لكثرة بكائه فى باب الشعرية حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بقتل رضيعها لكثرة بكائه فى باب الشعرية

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها النيابة تهمة القتل العمد، عقب قيامها بقتل رضيعها بسبب كثرة بكائه فى منطقة باب الشعرية.

فيما أمرت النيابة بتشريح جثة الطفل للوقوف على سبب الوفاة وإعداد تقرير صفة تشريحية بالواقعة، وكلفت الاجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

قالت المتهمة فى محضر الشرطة إنها ارتكبت الجريمة لكونها متزوجة من عامل زواجا عرفيا، وأصيبت بحالة انهيار عصبى عقب علمها بحبسه فى قضية اتجار فى المخدرات.

وأضافت المتهمة أنها لم تتحمل بكاء طفلها الرضيع الذى يبلغ من العمر 45 يوما، فأمسكت برأسه وضربته بالحائط فلم يكف عن البكاء، فضربته بالحائط عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم سلمت نفسها لضباط قسم باب الشعرية، واعترفت بقتل طفلهاتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتى باشرت التحقيقات وأمرت بما سبق.


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مصر 365

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