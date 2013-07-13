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عباءة النبي محمد تعرض في اسطنبول خلال رمضان

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عباءة النبي محمد تعرض في اسطنبول خلال رمضان عباءة النبي محمد تعرض في اسطنبول خلال رمضان

كتب : الأناضول السبت 13-07-2013 10:46

بدأ في مدينة اسطنبول، عرض إحدى عباءتي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في المسجد، الذي يحمل اسم العباءة، حيث سيكون متاحا لجميع الزوار، الإطلاع عليها طيلة شهر رمضان، وهو تقليد سنوي تشهده المدينة كل عام.

وجرى عرض العباءة، خلال حفل حضره نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، الذي ألقى كلمة مقتضبة، أشار فيها إلى معاني شهر رمضان، في تواصل الناس وتقاربهم، معبرا عن امتنانه لوجوده في هذه المناسبة الخاصة.

بدوره، أوضح مفتي اسطنبول، رحمي ياران، أن اسطنبول مدينة غنية بالآثار النبوية، مشيرا إلى أن المدينة تحتضن عباءتين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما في مسجد "العباءة الشريفة" في منطقة "الفاتح"، والأخرى محفوظة في قصر "طوب قابي".

يشار إلى أن العباءة المعروضة، أهديت إلى التابعي "أويس الفرني"، بناء على وصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتحفظ طول السنة في المسجد الذي بني على اسمها، وهي إحدى الآثار النبوية العديدة المحفوظة في اسطنبول، والتي يطلق عليها الأتراك اسم "الأمانات المقدسة".

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