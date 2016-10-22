حبس عناصر "الحراك المسلح" التابعين للإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس 6 من عناصر لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والمنشآت الهامة والحيوية بمؤسسات الدولة.

واعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة بالانضمام لتنظيم الإخوان الإرهابى، ومشاركتهم كافة فعالياته التنظيمية وتأمين المظاهرات التى سبق وأن تم تنظيمها بمحافظة دمياط، كما اعترف المتهمون بتلقيهم مبالغ شهرية من قيادات جماعة الإخوان للاستمرار فى ارتكاب الأعمال التخريبية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الارتباك والفوضى بالبلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى إلقاء القبض على 6 من عناصر "لجنة الحراك المسلح" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى بدمياط، وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخيرة.

البداية كانت بورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطنى أكدتها التحريات السرية، مفادها اتخاذ قيادات ما يسمى بـ"لجنة الحراك المسلح" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، من أحد الأوكار بمحافظة دمياط مقراً لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية التى كانوا ينوون استخدامها فى أعمالهم العدائية.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات، وأثمرت جهود المتابعة عن رصد وتحديد ذلك الوكر الكائن بوحدة سكنية بقرية البصارطة بمحافظة دمياط، الخاص بالإخوانى علاء الدين السيد طلبة بدوى "35 سنة استورجى".

وعقب استئذان النيابة العامة، تم استهداف المقر وضبط الإخوانى المذكور، وبصحبته 5 من عناصر (الحراك المسلح)، وهم الإخوانى محمد السعيد هلال العطوى "25 سنة طالب بكلية الشريعة والقانون" مقيم قرية البصارطة دمياط، مطلوب ضبطه وإحضاره فى 8 قضايا "عمليات نوعية، تجمهر وتظاهر"، والإخوانى أحمد مسعود مسعد بدوى "17 سنة استورجى" مقيم قرية البصارطة دمياط، مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "عمليات نوعية، تجمهر وتظاهر"، والإخوانى جمال سماح عبد الواحد الفار "17 سنة طالب" مقيم قرية البصارطة دمياط، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "انضمام لجماعة إرهابية، تجمهر وتظاهر"، والإخوانى حازم محمود السيد أبوستين "44سنة نجار" مقيم قرية البصارطه دمياط والإخوانى إبراهيم كامل إبراهيم قنديل "29سنة استورجى" مقيم قرية البصارطه دمياط، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش تركى الصنع، و3 خزائن بنادق آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.