القبض على تاجر مخدرات بأسيوط محكوم عليه بأكثر من 60 عاما

تمكن ضباط مباحث مركز أبنوب بمحافظة أسيوط من القبض على أحد تجار المخدرات والهارب من تنفيذ أحكام تزيد عن 60 عاما .

تلقى مدير أمن أسيوط اللواء عاطف قليعى إخطارا من الرائد عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز أبنوب يفيد تمكن ضباط مباحث مركز أبنوب بالقبض على "كمال .ب. ج" 30 سنة فلاح مسجل خطر ومن أكبر تجار المخدرات بمركز أبنوب، ومحكوم عليه بـ3 جنايات 2 مخدرات و1 سلاح بالمؤبد بإجمالى 60 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إتجار مخدرات ومقاومة سلطات .

وكان معلومات قد وردت لرئيس مباحث أبنوب الرائد عبد المجيد مختار عن تواجد المتهم بالإسكندرية.

وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وتم ضبطه بمعرفة النقباء حسين عبد الحكيم ومحمود مرسى وبالاشتراك مع قوة من مباحث قسم المنتزه.

والجدير بالذكر أن المتهم المذكور كون تشكيلا عصابيا مع شقيقه وابن عمه تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحكوم عليه فى 3 جنايات مخدرات و2 سلاح ومقاومة سلطات وبالمؤبد بإجمالى 60 سنة سجن وقد تم ضبط شقيقه وابن عمه منذ فترة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.