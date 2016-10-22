ضبط 46 طن سكر وزيت بأحد مخازن تجار السوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة من قسم شرطة مباحث التموين بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط 40 طن سكر و 6 طن زيت مدعم مخزن بغرض منع السلع عن المواطنين لافتعال الأزمات والاتجار بهم فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من قسم شرطة مباحث التموين بورود معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بناحيه الكعابى بمركز سنورس بتجميع وتخزين كميات كبيرة من السكر والزيت، لافتعال أزمة فى السلع الاستراتيجية فى المحافظة خاصة فى هذة الآونة للتلاعب فى أسعار السلع بغرض رفع أسعار السلع الأساسية اللازمة للمواطن البسيط، وذلك لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح طائلة على حساب دعم الدولة للمواطنين محدودى الدخل وعلى الفور.

كلف مدير الأمن بتشكيل حملة مكبرة برئاسة العميد حسام الدين عبد اللطيف، مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطة مباحث التموين، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتوجهت الحملة بناحية الكعابى بمركز سنورس، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "رشاد م ر ع 55 سنة" و"حسين ع ع م 48 سنة" وذلك لتخزين وحبس سلع استراتيجة عن المواطنين بغرض بيعها والاتجار بها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 40 طن سكر و 6 أطنان زيت تموينى مدعم.

تم التحفظ و تحريز المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أطنان السكر المخزنة

جانب من المضبوطات

كميات السكر المضبوطة

مباحث التموين تضبط سكر مهرب