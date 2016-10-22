حبس عاطل لاتهامه بحيازة بندقية آلية وذخيرة بالوراق

أمرت نيابة الراق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بحيازة بندقية آلية وعدد من الطلقات، واعترف المتهم بحيازته للمضبطات للدفاع عن نفهس، ونفى اتجاره بالأسلحة النارية.

وردت معلومات للرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد بحيازة "محمود.ع" عاطل لسلاح نارى غير مرخص داخل مسكنه.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية و17 طلقة، واعترف المتهم بحيازته للسلاح والذخيرة لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه، فحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.