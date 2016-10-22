ندوة لكلية الطب بجامعة المنصورة للتوعية بسرطان الثدى بنادى جزيرة الورد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب ومركز اورام المنصورة ندوة عن التوعية ضد سرطان الثدى " Breast Cancer"، بنادى جزيرة الورد بالمنصورة بمشاركة الجمعيه العلميه وفريق الريادة الطلابية بكلية طب المنصورة، وذلك برعاية الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب.

وتهدف الندوة إلى توعية الفتيات والسيدات بأهمية الكشف المبكر لأورام الثدى وان الكشف المبكر سهل العلاج وأفضل من اكتشاف المرض فى مراحل متأخرة مما يصعب نتائج الشفاء من المرض، والتى حاضر فيها كل من الدكتور نسرين عمر، وكيل كلية طب المنصورة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حجازى، مدير مركز أورام المنصورة، دكتور باسل رفقى، دكتور خالد عبد الوهاب.

وتناولت الندوة شرح ما هو ورم فى الثدى وكيفية اكتشافه بسهوله وما هى أعراض المرض والخطوات الواجب اتخاذها للكشف المبكر.

المشاركون فى ندوة جامعة المنصورة عن سرطان الثدى

أحد المتحدثين فى الندوة

ندوة جامعة المنصورة عن سرطان الثدى