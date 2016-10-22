اكتشاف طريقة للقضاء على الخلايا السرطانية

بات علماء روسيا يعرفون كيف يقضون على الأورام الخبيثة و اخترع علماء روسيا وبعض الدول الأخرى طريقة للقضاء على الخلايا السرطانية.

وقالت مجلة “ساينتيفيك ريبورتز” إن الطريقة المبتكرة تتضمن إدخال كميات كبيرة من جزيئات النانو وفيتامين B2 إلى الخلايا، ثم تتعرض بعد ذلك للإشعاع من قبل الليزر وتم تجريب العلاج المبتكر على جرذان التجارب التي تم غرس أمراض الإنسان السرطانية فيها.

ويشار إلى أن إدخال جرعة واحدة من جزيئات النانو أدى إلى تباطؤ نمو الخلايا المصابة وتقلص حجم الورم الخبيث بنسبة 90 في المائة.

ويُتوقع أن تستخدم هذه الطريقة قريبا في علاج الإنسان أيضا.