بالصور و الفيديو … حافلة أمريكية تتحرك ذاتيًا دون قائد لها

دخلت حافلة “أوللي” الكهربائية التي قدمتها شركة “لوكال موتورز” في الولايات المتحدة حيز الاختبار، حيث تنوي الشركة استخدام الحافلات تجاريا في عام 2017، في جميع المدن الأمريكية من بينها لاس فيغاس وميامي.

وتصل سعة الحافلة لـ 12 راكبا، ومن المقرر أن تستخدم الحافلات للنقل العام في المناطق المغلقة فقط، كالجامعات والمطارات، فضلا عن استخدامها لاحقا في الأماكن العامة.

و تعمل الحافلة باستخدام نظام “Watson” من شركة “IBM”، مما يسمح للركاب بالحديث مع الحافلة ومعرفة الطريق، وتستخدم الحافلة أيضا نظام “ليدار” من “غوغل” الذي يعمل على قراءة الطريق، وتعمل الحافلة أيضا بأجهزة حساسة لقياس السرعة، فضلا عن وجود حساس يوقف الحافلة إذا استشعر أي شيء يقف أمامه، أما الهيكل الخارجي، فقد صنع جزء منه باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.

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