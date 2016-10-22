الشرطة الأسبانية تفكك شبكة للإتجار بالجنس

أوقفت الشرطة الاسبانية 21 شخصا وأطلقت سراح 4 سيدات لدى تفكيكها شبكة مزعومة للاتجار بالجنس، في مدينة ملقة جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة الوطنية الاسبانية السبت، في بيان، إن عملية تفكيك الشبكة تمت في مدينة ملقة بعدما اتصلت ضحية بخط ساخن لمكافحة الاتجار بالجنس وقالت إنها أجبرت على ممارسة البغاء وتعاطي مواد مخدرة غير قانونية.

وذكرت الشرطة أن الخلية تقودها امرأة تدير 4 مواقع تجبر فيها الضحايا على ممارسة البغاء في “جلسات ماراثونية”.

وقالت واحدة من الضحايا إنه جرى استغلالها جنسيا للمرة الأولى عندما كانت قاصرا.

وتأسس الخط الساخن قبل ثلاث سنوات واستقبل ما يزيد على 1800 مكالمة خلال العام الحالي، ما أدى إلى زهاء 400 حالة تدخل من قبل الشرطة.