شركات طيران كولومبية تقرر إلغاء جميع رحلاتها لفنزويلا لاعتبارات أمنية

قررت شركة “افيانكا”، كبرى شركات الطيران الكولومبية، إلغاء جميع رحلاتها الجوية المقررة لفنزويلا لاعتبارات أمنية.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة باسم شركة “ايفانكا” قولها، اليوم السبت، “إن جميع رحلات الشركة المتجهة إلى أوروبا ستتفادى أيضا المرور فى المجال الجوى لفنزويلا إلى أن يتم تأمين سلامة رحلاتها الجوية”.

ورفضت المتحدثة التطرق إلى تفاصيل الاعتبارات الأمنية التى أدت إلى اتخاذ هذا القرار، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن إحدى طائرات الشركة الكولومبية تعرضت لحادث من جانب إحدى طائرات سلاح الجو الفنزويلى خلال رحلة جوية ليلة أمس الجمعة، بين مدريد وبوجوتا.

أ ش أ