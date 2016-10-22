الإفراج عن 26 آسيويا اختطفوا في الصومال

أعلن مفاوضون، السبت، أن قراصنة صوماليون أفرجوا عن 26 آسيويا كانوا محتجزين لديهم منذ 5 أعوام.

وقال جون ستيد منسق مجموعة “شركاء دعم الرهائن” التي فاوضت من أجل الإفراج عن الرهائن في بيان:” يسعدنا أن نعلن الإفراج عن طاقم (مركب) ناهام 3 صباح اليوم الباكر”.

وأضاف ستيد أن الرهائن المفرج عنهم في مكان آمن في محافظة غالمودوغ وسط الصومال، مشيرا إلى أنهم سيعودون قريبا في رحلة إنسانية للأمم المتحدة قبل أن يعودوا إلى بلدانهم، وفق وكالة “فرانس برس”.

وتعود حادثة الاختطاف إلى مارس 2012، عندما هاجم قراصنة صوماليون مركب للصيد قبالة سواحل جزيرة سيشل، واحتجز القراصنة منذ حينها 29 شخصا قتل أحدهم بالرصاص وتوفي اثنان آخران بسبب المرض أثناء الاحتجاز.