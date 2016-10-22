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استطلاع: كلينتون متقدمة بقوة على ترامب في المجمع الانتخابي

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استطلاع: كلينتون متقدمة بقوة على ترامب في المجمع الانتخابي استطلاع: كلينتون متقدمة بقوة على ترامب في المجمع الانتخابي

أظهرت نتائج أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس على مستوى الولايات الأمريكية نشرت نتائجه يوم السبت أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون تحافظ على تقدمها الكبير في السباق للفوز بالمجمع الانتخابي.

وتتقدم كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد في أغلب الولايات التي يحتاج إلى الفوز بها إذا كان يريد أن تكون له فرصة في نيل الحد الأدنى من الأصوات للفوز وهو 270 صوتا. ووفقا للاستطلاع فكلينتون لديها فرصة تزيد عن 95 بالمئة للفوز إذا أجريت الانتخابات هذا الأسبوع. والنتيجة المرجحة هي حصول كلينتون على 326 صوتا مقابل 212 لترامب في المجمع الانتخابي.

وأدى ترامب أفضل آداء له يوم الأربعاء في المناظرة الثالثة والأخيرة خلال الحملة الانتخابية لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن كلينتون فازت أيضا بالمناظرة. ويشكك ترامب في تلك النتائج.

وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن السباق ازدادت حدته قليلا هذا الأسبوع رغم أن استطلاعات أخرى أوضحت احتفاظ كلينتون بتقدمها المطرد. لكن الاستطلاع يوضح أن الصورة الأوسع ستظل قاتمة بالنسبة لترامب قبل 17 يوما على انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وأحرز ترامب تقدما في ساوث كارولاينا حيث عزز تقدمه الضئيل الأسبوع الماضي إلى سبع نقاط. لكنه تراجع في أريزونا التي أصبح من الصعب التكهن بنتيجتها.

وحافظت كلينتون أيضا على تقدمها في فلوريدا وبنسلفانيا اللتين تمتلكان 49 صوتا في المجمع الانتخابي. ولا يزال التنافس محتدما في أوهايو.

ووفقا للاستطلاع الأخير فإن الإقبال المنخفض من الناخبين على التصويت يفيد ترامب بشكل عام لكن أفضل أمل له في النجاح هو ارتفاع نسبة إقبال الناخبين الجمهوريين على التصويت وانخفاض نسبة الناخبين الديمقراطيين في المقابل.

 

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