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وفد إعلامي هولندي يصل القاهرة للترويج إلى الأقصر

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استقبل مطار القاهرة الدولي مساء الْيَوْمَ السبت وفدا هولنديا من كبري الصحف وأكبر كتاب السياحة ، وذلك ضمن خطة يحيى راشد وزير السياحة وهشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة للترويج لمصر ، وتعريف العالم بأحدث الاكتشافات الأثرية وخاصة فى مدينة الاقصر .

صرحت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار أن الوفد الهولندى ، والذي يضم ١٢ إعلاميا من من كبرى الصحف وأكبر كتاب السياحة ، وصلوا على الطائرة المصرية القادمة من أمستردام ، ومنها توجه إلى الأقصر ، وذلك بعد تسليمهم تصاريح زيارة الآثار ، وقامت نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة بالمطار باستقبال الوفد والترحيب به مع حازم زين ممثل الهيئه بالمطار ، والذي قام بإنهاء إجراءات وصوله وتسليمهم التصاريح الخاصة بالزيارة وتسفيرهم إلي الأقصر .

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