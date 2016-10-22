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وكالة صينية: "أبو مازن" يزور قطر وتركيا لبحث المصالحة مع حركة حماس

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وكالة صينية: "أبو مازن" يزور قطر وتركيا لبحث المصالحة مع حركة حماس وكالة صينية: "أبو مازن" يزور قطر وتركيا لبحث المصالحة مع حركة حماس

>كتب - أحمد جمعة

قال مصدر فلسطينى، اليوم السبت، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، سيزور تركيا وقطر الأسبوع الجارى.

 

وذكر المصدر، لوكالة "شينخوا" الصينية، أن الرئيس عباس سيصل تركيا يوم غد الأحد، على أن يلتقى نظيره التركى رجب طيب أردوغان، وأركان القيادة التركية.

 

وأضاف المصدر، أن الرئيس عباس الذى سيمكث فى تركيا يومين، سيبحث مع المسئولين الأتراك الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك ملف المصالحة الداخلية مع حركة حماس.

 

وأشار المصدر، إلى أن عباس سيتوجه الأربعاء المقبل إلى قطر، للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثان، لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، مرجحا أن يعقد لقاء بين عباس وقيادة حركة حماس المقيمة فى الدوحة برعاية قطرية.


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