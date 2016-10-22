موجز أخبار مصر للساعة 10 مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ، تنظيم الجالية المصرية بموسكو مهرجانا لتعريف الأطفال الروس بالأقصر، وتعليق محمد حسان عن رفع صورة خامنئى بأحد شوارع القاهرة.

- بالصور.. الجالية المصرية بموسكو تنظم مهرجانا لتعريف الأطفال الروس بالأقصر

نظمت الجالية المصرية فى روسيا مهرجان مدينة الأقصر، لتعريف المجتمع الروسى وبراعمه الصغيرة بتاريخ وحضارة مصر العظيمة، بالاتفاق مع إدارة مدرسة 2100 فى شمال العاصمة الروسية موسكو.

- وزير السياحة يفتح النار على المستثمرين.. ويؤكد: مصر صنعت الجميع

انتقد يحيى راشد وزير السياحة، تسمية عدد من المستثمرين العاملين بالقطاع السياحى باسم " السبعة الكبار"، قائلا : مصر صنعت الجميع .. فلا يوجد صغير أو كبير، فجميع العاملين بالقطاع "كبار" ولا تفرقة بين المستثمرين، جاء ذلك تعليقا على ما تم إذاعته بأحد القنوات تحت عنوان "السياحة ..الأزمة والحل" وإطلاق اسم السبعة الكبار على عدد من المستثمرين.

- محمد حسان عن رفع صورة خامنئى بأحد شوارع القاهرة: نذير شؤم وخطرٌ عظيم

قال الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، إن رفعُ صورة على خامنئى، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على لافتة كبيرة فى أحد شوارع القاهرة المسلمة "نذيرُ شؤمٍ وعنوان خطر عظيم على بلادنا".

5 ملايين جنيه حصيلة "مستريحة" وعدت نساء إمبابة بعائد شهرى 20%

فى حلقة جديدة من مسلسل توظيف الأموال استطاعت "مستريحة" فى حى إمبابة، من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر قيمتها بحوالى 5 ملايين جنيه، وفقا لتقديرات الأهالى، وجانب من المحاضر التي حرروها، وذلك بزعمها توظيفها فى أعمال تجارية مثل الاستيراد والتصدير، وإيهام الضحايا بالحصول على أرباح تقدر بـ 20 % شهريا.

- استشهاد رئيس مباحث" أبوصوير" متأثرا بإصابته بعد الهجوم على سجن المستقبل

أعلن مصدر طبى منذ قليل، استشهاد الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير، متأثرا بإصابته بعد توقف المخ والقلب وعدم استجابته لأجهزة مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى.

- تجديد حبس 19 من متظاهرى "الإسكان الاجتماعى" ببورسعيد 15 يوماً

قرر قاضى المعارضات ببورسعيد، مساء اليوم السبت، تجديد حبس 19 من متظاهر "الإسكان الاجتماعى" 15 يوماً على ذمة التحقيقات .

- أوكرانيا توقع اتفاقية مع مصر لتسهيل الطيران والنقل بين البلدين

أعلنت الخدمة المركزية الأوكرانية للنقل، أن وزير النقل الأوكرانى الكسندر بيتشوكا وقع على اتفاقية مع الحكومة المصرية لتسهيل الطيران والاتصالات الجوية بين البلدين.

- جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب ذهب وطائرة تجسس

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب 1صالة رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة مسعد محمود العفيفى مدير الجمرك، محاولة تهريب تهريب كمية من الذهب بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

- وزير الإسكان: انتهينا من نصف مليون وحدة إسكان اجتماعى خلال عام

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن برنامج الإسكان الاجتماعى من أكبر البرامج حول العالم، حيث تمكنت الوزارة خلال عام الانتهاء من نصف مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان أصبح قادرا على النمو سنويا بنسب تتعدى الـ10%.

- حبس الممثلة المغمورة "شروق" سنة بتهمة ممارسة الدعارة

قضت محكمة جنح قصر النيل بحبس الممثلة المغمورة شروق عبد العزيز، سنة، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفجور.

"القومية للأنفاق" تنهى مفاوضات قرض الـ13قطارا للخط الثانى مع البنك الأوروبى

أعلن اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، انتهاء المفاوضات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، للحصول على قرض ميسر ثان بقيمة 75 مليون يورو، لتمويل شراء 13 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الثانى للمترو "شبرا ـ المنيب"، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع العقد غدا الأحد بمجلس الوزراء بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور جلال سعيد وزير النقل.

- استعدادات اجتماعات البرلمانى الدولى

وصل منذ قليل، إلى مطار جينيف الدولى، وفد البرلمان المصرى المشارك باجتماعات البرلمان الدولى المقرر انعقادها غدًا الأحد.

> ويضم الوفد البرلمانى 9 نواب، هم: الدكتورة إيناس عبد الحليم، والنائبة رانيا علونى، ومحمد السلاب، والمهندس علاء والى، وداليا يوسف، وسارة عبد المولى، وسحر طلعت، وضياء داود، ومارجريت عازر، ومحمد خليل العمارى.

- غداً.. "طاقة البرلمان" تناقش أسباب وقف توريد أرامكو السعوية "للوقود"

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، غدًا الأحد، فى أولى اجتماعتها فى دور الانعقاد الثانى، أسباب وقف توريد شركة أرامكو السعودية للوقود ومشتقات البترول المتفق على توريدها لمصر، والآثار المترتبة عليها والبدائل المتاحة.

- بالفيديو.. شقيق الشهيد عادل رجائى : الأبطال سيأخذون بثأره

أكد العقيد أنور رجائى، شقيق العميد عادل رجائى الذى اغتيل صباح اليوم السبت على يد الإرهاب الغادر، أن الأبطال من رجال الجيش سيأخذون بالثأر من قتلة شقيقه.

- بالفيديو.. نجوم الزمالك يضعون روشتة فوز القلعة البيضاء أمام صن داونز

وضع عدد من نجوم القلعة البيضاء، روشتة الفوز للفريق الأبيض فى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال افريقيا، التى ستقام الأحد القادم أمام فريق ماميلودى صن داونز الجنوب الأفريقى، فى مهمة صعبة مطالب أبناء ميت عقبة الفوز ورد الإعتبار للفريق برباعية نظيفة .