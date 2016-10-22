خبير عسكري: الشهيد “عادل رجائي” كان يتمتع بحسن الخلق‎

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء، فؤاد فيود، إن حركة لواء الثورة الإرهابية، التي أعلنت مسئوليتها عن اغتيال قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالجيش المصري الشهيد عادل رجائي، تابعة لجماعة “الإخوان الشياطين”.

وأضاف فيود خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن العميد الشهيد عادل رجائي، كان أحد القادة المسئولين عن تأمين محافظة القاهرة، موضحًا أن هذا العميد كان يتمتع بحسن الخلق، والأداء المتميز في العمل.

وأوضح فيود أن القيادات العسكرية لا ترتبط بالعمل في مكان محدد، لأنها من الممكن أن تنتقل إلى مناطق مختلفة، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية لنْ تترك ثأر أحد أبنائها الشهداء.