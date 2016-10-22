برلمانية عراقية: هناك توافق مؤقت بين السنة والشيعة والأكراد بشأن الموصل‎

قالت نائبة عن تحالف القوى العراقية، نورة البجاري، إن اتفاق السنة والشيعة والأكراد في العراق بشأن معركة تحرير الموصل توافق مؤقت، مبدية تخوفها من مستقبل مدينة الموصل بعد معركة التحرير.

وأشارت البجاري، خلال لقائها ببرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، إلى أن هناك أطماعًا كردية في الموصل، وأن تلك الأطماع ستبقى لما بعد معركة التحرير، وأن الأكراد لن ينسحبوا من الأراضي التي حرروها وستبقى لهم.

ولفتت البجاري إلى أن قوات البيشمركة الكردية لن تسمح للعرب بالعودة إلى القرى التي حررتها في مدينة الموصل، وأن هناك تجاوزات من البيشمركة بحق العرب في المناطق التي تم تحريرها.