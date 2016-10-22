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وزير فلسطيني سابق: مبادرة “رمضان شلح” تعيد القضية الفلسطينية إلى أصالتها‎

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وزير فلسطيني سابق: مبادرة “رمضان شلح” تعيد القضية الفلسطينية إلى أصالتها‎ وزير فلسطيني سابق: مبادرة “رمضان شلح” تعيد القضية الفلسطينية إلى أصالتها‎

قال الوزير الفلسطيني السابق ومنسق حراك وطنيون، عماد الفلوجي، إن مبادرة الأمين العام لحركة الجهاد رمضان عبد الله شلح، خروج عن التقليد السائر منذ سنوات، والشيء المميز لنقاط المبادرة هي إخراج المعادلة الفلسطينية من محور الثنائية بين حماس وفتح إلى الشمولية لتتضمن كافة الفصائل والأطياف الفلسطينية.

وأضاف الفلوجي خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن الحالة الفلسطينية برمتها في حالة للمعالجة، حيث أن القضية الفلسطينية تمر حاليًا بأسوأ أحوالها في الشأن الداخلي.

وأوضح الفلوجي أن فلسطين تعاني من فشل سياسي واضح خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الدعوة إلى حوار وطني شامل هو أهم نقطة يجب التركيز عليها في مبادرة رمضان شلح، لإعادة القضية الفلسطينية إلى أصالتها، خاصة في ظل حالة الانقسام الذي قضى على طبيعة القضية.

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