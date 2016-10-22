مقتل 120 إرهابيا من «داعش» بنيران الجيش العراقي بالمحور الشمالي لتحرير الموصل

لقى 120 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم ، اليوم السبت خلال العمليات العسكرية للجيش العراقي في المحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة اليوم، إن القوات المسلحة العراقية قتلت 112 إرهابيا و8 انتحاريين من داعش، مشيرة إلى أنه تم تدمير ستة مدافع “هاون” ومثلها مضادة للطائرات وست سيارات مفخخة ومركز قيادة و40 موقعا قتاليا للتنظيم وثلاثة مدافع من طراز “دوشكا”.

ورجح محافظ نينوى العراقي، نوفل سلطان العاكوب، احتمال أن ينتفض أهالى المحافظة على تنظيم داعش الإرهابي، وتابع “إن هناك مؤشرات واضحة لوجود مقاومة ضد داعش من قبل الأهالي”.

وأشار العاكوب – في تصريح صحفي – إلى أن هناك خطة بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة والجيش العراقي ووزارة الهجرة والمهجرين في إقليم كردستان العراق للعمل على إنشاء مخيمات جاهزة لاستقبال 50 ألف عائلة نازحة، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل خروقات بالتعامل مع المدنيين من قبل القوات الأمنية.

وأوضح العاكوب، أنه تم استقبال 150 عائلة ونقلهم إلى مخيم ناحية “القيارة” جنوب الموصل، مبينا أن مصير عناصر داعش سيكون إما الهروب أو القتل أو تسليم أنفسهم للقوات المسلحة العراقية التي تقوم بالعمليات العسكرية لتحرير الموصل من قبضة التنظيم.