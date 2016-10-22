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تركيا تعتقل 101 سوري حاولوا العبور إلى قبرص

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تركيا تعتقل 101 سوري حاولوا العبور إلى قبرص تركيا تعتقل 101 سوري حاولوا العبور إلى قبرص

لاجئون سوريون يحاولون عبور المتوسط (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبض على 101 سوري، بينهم 20 طفلاً، أثناء محاولتهم العبور بشكل غير شرعي إلى جزيرة قبرص، انطلاقاً من ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة السبت، فإن السلطات المختصة تلقت بلاغاً بوجود قارب يحمل على متنه مجموعة من السوريين، قبالة سواحل ولاية مرسين في البحر المتوسط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف التقرير أن السلطات المختصة أوقفت القارب المذكور الذي يحمل اسم “إيشيق”، بالقرب من قضاء آيدنجق بولاية مرسين، وأوقفت 101 سوري، بينهم 20 طفلاً، كانوا على متنه.

وذكرت الوكالة أن السوريين المقبوض عليهم قالوا إنهم كانوا بصدد العبور إلى جزيرة قبرص بشكل غير شرعي، انطلاقاً من سواحل مرسين.

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