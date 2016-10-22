فرض حظر التجوال في سامراء

قال مصدر في قيادة عمليات سامراء، إنه سيتم فرض حظر للتجوال في مدينة سامراء وضواحيها ابتداء من مساء السبت وحتى صباح الأحد.

وقال المصدر في تصريحات للصحافيين إن “إعلان الحظر يأتي على خلفية معلومات استخبارية تفيد بوجود تهديد لمهاجمة المدينة من الداخل من قبل عناصر داعش، يرافقه هجوماً على الجهة الشرقية لسامراء انطلاقاً من منطقة مطيبيحة التي مازالت تحت سيطرة التنظيم”، مؤكداً “وضع القوات على أهبة الاستعداد لمواجهة أية طارئ”، بحسب ما أوردته وكالة الانباء الألمانية.

وكانت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين فرضت حظراً للتجوال في مدينة تكريت، تحسباً لأية هجمات قد يشنها تنظيم داعش على المدينة.