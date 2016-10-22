دراسة منشأة أثرية من العصر الحجري في السعودية

يعكف باحثون على دراسة منشأة أثرية يعود تاريخها إلى العصر الحجري في منطقة تبوك، شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وحظي الموقع باهتمام علمي واسع من الباحثين في قسم الآثار بجامعة يورك البريطانية، بعد اكتشاف تاريخها المنشأة الذي يعود للعصر الحجري الحديث، أي ما قبل 8 آلاف سنة قبل الميلاد.

وفي تقرير لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المنشأة تعد من المواقع الآثارية النادرة في العالم، ويثار حولها الكثير من التساؤلات العلميّة، حسبما أفاد البروفيسور جف بايلي من جامعة يورك، المهتم بالدراسات الأثرية في الجزيرة العربية.

وحسب الباحث السعودي خالد الأسمري، فالمنشأة هي عبارة عن تل أثري يبلغ ارتفاعه (خمسة أمتار)، وتتكون من مساكن شُيّدت قبل 8 آلاف سنة قبل الميلاد بأشكال منتظمة وغرف متلاصقة بواسطة الحجر، بدون مونة في بناء الجدران المستقيمة، وهي تقنية تمثل نقلة حضارية كبيرة من الشكل الدائري إلى المستطيل أو المربع.

وبين أن عمليات التنقيب في الموقع أظهرت أن المساكن قد تعرّضت إلى تعديلات وإضافات في الوحدات السكنية، مما يدل من الناحية العلمية على وجود مرحلتين معماريتين مرت بها المنشأة المعمارية.

وكشفت دراسات آثار ما قبل التاريخ في المملكة أن الإنسان الأول استقر في الجزيرة العربية على نطاق واسع حيث أظهرت الدلائل وجود منشآت تعود إلى العصر الحجري القديم في الجزيرة العربية بنحو ( 200 ألف سنة قبل الميلاد) إضافة إلى العصر الحجري الحديث بنحو 10 آلاف سنة قبل الميلاد.