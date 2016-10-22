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وزير الرى: بحث تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط لتنمية مواردنا المائية

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وزير الرى: بحث تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط لتنمية مواردنا المائية وزير الرى: بحث تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط لتنمية مواردنا المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أن استهلاك من المياه هو 110 مليارات متر مكعب، منها 30 مليار متر مكعب مياه مستهلكة للزراعة، و80 مليار للاستهلاك الآدمى، و 20 مليار تأتى من إعادة تدوير مياه الصرف الصحى.

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته باحتفالية يوم تفوق المهندس المدنى، أن زيادة السكان بشكل مستمر تدفع مصر للتفكير فى إيجاد وسائل تحسين كفاءة المياه، مشيرا إلى أن إدارة البحث العلمى بوزارة الموارد المائية والرى تقود دراسة معالجة مياه البحر الأحمرين والمتوسط.

وقال عبد العاطى:" مشكلتنا فى مصر ليس نقص الموارد، وإنما مشكلتنا نقص العقول"، مطالبا الشباب بضرورة الاستفادة من المنتديات الأفريقية، لافتا إلى أن أفريقيا الآن سوق كبير لابد من أن يستفيد المهندسون منه".

من ناحيته، قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن اليوم تتجسد فيه دور الجامعة كونها جامعة الشعب تفتح أبوابها دائما للشعب المصرى بكل إبداعاته، فالكل يستشعر عظمة الإنسان المصرى الذى برع فى البناء والعمران وأقام الحضارة التى أبهرت العالم ".

وأوضح أن قبة جامعة القاهرة بناها مهندسون مصريون بعد فشل المهندسون الألمان فى بنائها"، مضيفا:"علم الهندسة هو العلم المؤسس للعمران والحياة وبدونه تكون عشوائية لا جدوى منها ، فتحية لنقابة المهندسين للدور الذى تقوم به فى العمران والإبداع ، ولابد من استرجاع عظمة المصريين الذين بنوا بأقل الإمكانيات وشاهد على ذلك جامعة القاهرة ".

ورحب نصار بالتعاون مع النقابة مشددا على فتح أبواب الجامعة للنقابة والتعاون معها فيما يتعلق بالتعليم الهندسى ، كون النقابة شريكا فعالا وأساسيا فى التعليم الهندسى فى الجامعة.

 

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