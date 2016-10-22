جنازة عسكرية للشهيد محمد الحسينى رئيس مباحث أبو صوير بمسقط رأسه ببورسعيد

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، إنه من المقرر إقامة جنازة عسكرية للشهيد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبو صوير بمسقط رأسه بمحافظة بورسعيد، الذى استشهد نتيجة إصابته بطلق نارى فى الرأس، أثناء مطاردته لمساجين هاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية.

وكان مصدر طبى، أعلن منذ قليل، استشهاد الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير متأثرا بإصابته بعد توقف المخ والقلب، وعدم استجابته لأجهزة مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى.

كان سجن المستقبل بالإسماعيلية، تعرض ليلة أول أمس الخميس إلى عملية هروب جماعى من السجن، عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن، ومن خارجه، مما أدى إلى إصابة الشرطى محمد أبوالفتوح بطلق نارى، ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث أبوصوير بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى، وظل بالمستشفى لمدة يومين وكانت حالته العامة سيئة للغاية، واستشهد متأثرا بإصابته بعد توقف القلب والمخ وعدم استجابته لأجهزة الإنعاش المتواجدة بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.