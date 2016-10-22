«الأمين» يكذب «المصري اليوم» بعد نشرها معلومات خاطئة عن «cbc» و «النهار»

نفى محمد الأمين، رئيس إدارة مجموعة المستقبل، جملة وتفصيلًا، ما نشرته جريدة المصرى اليوم بشأن معلومات خاطئة تخص مجموعتي “cbc” و”النهار” وتسيء إليهما وتضر بهما اقتصاديًا وأدبيًا بما يمس مكانتهما ووضعهما في السوق المصري.

وأوضح الأمين، فى رسالته إلى رئيس تحرير “المصرى اليوم”، أن الشركة المتحدة لم تستحوذ على حصة حاكمة فى المجموعتين كما ورد بالخبر المنشور، بل تم توقيع الشراكة معها بنسبة 50% مع الاحتفاظ بحق الإدارة فى شركات “cbc” و”النهار” وبوضعها الحالي من خلال الكوادر الفنية والإدارية القائمة عليها.

وأكد أن قيمة النسبة المنشورة بالخبر ( مليار و 100 مليون جنيه ) غير صحيحة ولا علاقة لها بالتقييم الحقيقي لحجم الشركات، مضيفًا “ونحن نحتفظ بالرقم الصحيح لاعتبارات تتعلق بالمنافسة “، نافيًا ما ورد بالخبر المنشور بأنه قدم استقالته من رئاسة مجلس إدارة غرفة صناعة الإعلام ، ووصف الأمر بـالعار عن الصحة.

وقال الأمين، إن نشر معلومات غير صحيحة كهذه تضر بالغ الضرر، موضحا أنه يربأ بجريدة المصري اليوم أن تكون قد نشرت ذلك عمداً، خاصة أن أحد صحفييها تواصل معه وسأل مباشرة عما إذا كانت الشركة المتحدة قد استحوذت على 53 % وأنه أستقال من غرفة صناعة الإعلام، ورد عليه بوضوح بأن هذه “معلومات غير صحيحة إطلاقاً وإنها إذا نشرت فسأقوم بتكذيبها فورًاً .. ومع ذلك تم نشر المعلومات الخاطئة”.

وشدد الأمين، التأكيد على أن الشراكة الجديدة لمجموعتي cbc والنهار والشركة المتحدة لم تتم سرًا او بشكل مفاجئ، مضيفا :”نحن نعلن عن جميع خطواتنا بوضوح وقد سبق بهذا الصدد أن أصدرنا بياناً منذ مايقرب من ثلاثة أشهر عن جميع المساهمين في cbc والنهار وقلنا فيه إننا نسعى للتوسع ونفتح الباب لدخول شريك استراتيجي لمواجهة تحديات السوق ودعم مكانة شركائنا وقنواتنا وقد تم بالفعل التفاوض مع أكثر من شريك إلى أن تم التوقيع مع الشركة المتحدة وما زال الباب مفتوحاً لدخول شركاء آخرين وهو ماسبق أيضًا وأعلناه من قبل” .

وأكد أن الشركة المتحدة، شركة مصرية برأسمال مصري خالص تعمل منذ سنوات في مجال النشر والطباعة وتكنولوجيا المعلومات، والشراكة معها تهدف لتطوير المحتوى وتحديث الصناعة فى مجال الإعلام الخاص بكل أشكاله مرئياً ومسموعاً ومقروئاً وإلكترونياً.

وقال إنه إذا أردنا إعلامًا قويًا ومنافسًا على المستوى المصري والإقليمي فلا بديل عن التحالفات التكتلات الكبيرة القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وظروف المنافسة لتقديم خدمة إعلامية متميزة .