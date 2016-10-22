وزير التعليم: 24 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام القادم بالأقصر

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني وجود 24 مشروعًا لإنشاء مدارس بمحافظة الأقصر خلال العام المالي 2016 / 2017، مشيرا إلى أن 24 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام القادم وذلك في إطار خطة الوزارة للحد من ارتفاع الكثافة بالفصول، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير التربية والتعليم، السبت، مع محافظ الأقصر محمد بدر وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وقيادات التعليم.

وأكد «الشربيني» أنه تمت زيادة عدد المشروعات التعليمية، حيث كان من المقرر إنشاء 16 مدرسة، ولكن تم رفع العدد إلى 24 مدرسة، لافتا إلى موافقته على إنشاء مدارس أخرى لاستيعاب الطلاب والحد من الكثافة في الفصول بشرط توفير الأرض المناسبة.

وأضاف أن «هناك خطة لإنشاء مدارس النيل الخاصة التي تبلغ مصروفات الطالب الملتحق بها 5 آلاف جنيه في العام الدراسي الواحد»، لافتا إلى طرح مدرسة أو مدرستين من مدارس النيل أو المدارس اليابانية في محافظة الأقصر عبر المشروع القومي أو المستثمرين بشرط أن يتم توفير مكان مناسب يصلح لإقامة المدرسة ولا تقل مساحته عن 10 آلاف متر.

ووافق الوزير على الطلب المقدم بشأن إنشاء مدرسة تجريبية في مدينة إسنا، بشرط توفير الأرض المناسبة لإقامة المدرسة، مشيرا إلى التنسيق مع محافظ الأقصر لإنهاء مشكلة نقل المديرية والإدارة التعليمية بالأقصر لمدينة طيبة وكذلك مبنى الإدارة التعليمية بمدينة إسنا.

أ ش أ