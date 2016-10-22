محافظ قنا: نسعى لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تسعى إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بالمحافظة بأسعار مناسبة وضمان وصولها إلى مستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا بهدف” توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء وتشديد الرقابة على الأسواق ” بحضور اللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا والعميد محمد العيادي من جهاز الخدمة الوطنية والمقدم تامر الحفناوي رئيس مباحث التموين والسادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية و ممثلين عن الغرفة التجارية وشعبة المواد الغذائية وكبار تجار الجملة بالمحافظة.

وأثنى محافظ قنا، على دور جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في توفير السلع الغذائية للمواطنين حيث سيقوم الجهاز في الفترة المقبلة بتوفير كرتونة مواد غذائية تحتوي علي عدد” كيلو سكر – كيلو ارز – كيلو مكرونة – كيلو فول – علبة سمنة – نصف كيلو شاى” يبلغ سعرها 50 جنيها سيتم توزيعها علي المواطنين بتخفيض تبلغ 50 % حيث ستباع بسعر 25 جنيها، مؤكدا على ضرورة وجود مندوبين من مجالس المدن والقري ومن مديرية التضامن الاجتماعي والتموين للاشراف على عملية التوزيع لضمان وصول الكراتين الغذائية إلي مستحقيها.