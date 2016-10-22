ترامب يعلن برنامجه لـ «100 يوم» الأولى من حكمه حال فوزه بالرئاسة

أعلن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم السبت، برنامج المئة يوم الأولى لإدارته إذا فاز برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر.

وقال مساعدون لترامب في حملته للصحفيين أمس الجمعة إن برنامج ترامب -الذي سيعلنه في خطاب ببلدة جيتيسبرج التاريخية بولاية بنسلفانيا- سيغطي خططه لدعم اقتصاد وأمن الأمريكيين ومقارنتها بخطط منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكانت كلينتون في وقت سابق من هذا العام نشرت كتابا تضمن أفكارا بشأن سياساتها.

ومازال ترامب متأخرا عن كلينتون في معظم استطلاعات الرأي رغم أنه قلص الفجوة بينهما وفق استطلاع لرويترز/إبسوس نشر أمس الجمعة.

وقال مساعدو ترامب إن جيتيسبرج -التي شهدت معركة كبرى في الحرب الأهلية وخطابا شهيرا للرئيس الجمهوري أبراهام لينكولن- مكان ملائم لإعلان ترامب عن رؤية إيجابية لمستقبل الحزب الجمهوري.

ووضع ترامب بعض التفاصيل الجديدة بشأن سياساته خلال خطاباته التي ألقاها مؤخرا.

وقال مساعدوه دون توضيح إنه سيكشف اليوم السبت مزيدا من التفاصيل بشأن سياساته الجديدة.

أ ش أ