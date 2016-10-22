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غدا محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين

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غدا محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين غدا محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار محمد فهمى , محاكمة 47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين .

كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

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