طلاب تربية رياضية بني سويف يدعون للإضراب عن المحاضرات غداً والعميد ينفي

قال شهاب صبحي عبدالفتاح طالب بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية جامعة بني سويف ، أن ما أثير حول مانسب عن مهاجمة قيادات الدولة والجيش والشرطة من خلال الدكتور مدحت أبو سريع داخل أحد المحاضرات لايمت للصحة بصلة نهائياً ،متابعاً انة كان أحد الحضور داخل المحاضرة ولايوجد ماقيل عن الدكتور المحاضر .

وأضاف طالب الفرقة الثانية في حديثة “لأونا ” أن كل ماقيل عن مهاجمة الجيش والشرطة من قبل عميد الكلية السابق الدكتور مدحت أبو سريع إدعاء من قبل قيادات الكلية الحالييين .

وأكد شهاب أن جميع فرق الكلية ستضرب عن حضور المحاضرات وتقف داخل التراك بالزي الرياضي بجميع الفرق غداً حتي يرفع الظلم عن الدكتور مدحت أبو سريع حسب قولة .

من جانبة نفي الدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية جامعة بني سويف، بشكل كامل ما جاء علي لسان الطلاب مؤكداً عدم صحتة لعدم حضورهم بالاصل في محاضرة البنات التي كان يوجد بها الدكتور المشكو في حقة وذلك لفصل الطالبات عنهم في محاضرات النظري نهائياً .

وأكد عميد الكلية أن ماحدث من خلال الدكتور المحاضر هو خروج عن المحتوي الدراسي والتعليمي مما يستوجب تحويلة للتحقيق.