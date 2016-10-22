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مصريون ضد الإرهاب تدين حادث استشهاد قائد الفرقة التاسعة مدرعة بمدينة العبور

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مصريون ضد الإرهاب تدين حادث استشهاد قائد الفرقة التاسعة مدرعة بمدينة العبور مصريون ضد الإرهاب تدين حادث استشهاد قائد الفرقة التاسعة مدرعة بمدينة العبور

أصدرت حملة مصريون ضد الإرهاب برئاسة المستشار أسامة النجار مؤسس الحملة وعضو منظمة الدول العربية لحقوق الإنسان بيانا ادانت فيه واقعة استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائى إسماعيل، قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالقوات المسلحة، والذي وقع اليوم السبت 22 اكتوبر 2016 أمام منزله بمدينة العبور.

جاء البيان “ببالغ الحزن والأسى تنعي اعضاء الحملة الخادث البشع الذي راح ضحيته ابن من أبناء القوات المسلحة على يد عصابة من الارهاب في مشهد يعبر وبكل أدلة الوضوح أن هؤلاء الإرهابيين لا دين لهم وأنهم ما هم إلا مجموعة من الخونة المفسدين في الأرض”.

قال النجار أن مثل هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة، لن ترهبهم وستزيدهم عزمًا على أداء واجبهم الوطني في الدفاع عن أمن الوطن من أي مخاطر داخلية أو خارجية يتعرض لها، يساندهم في ذلك جموع الشعب المصري العظيم الذي يقف دومًا في وجه أي مؤامرات تحاك ضد أمن واستقرارها.

وتتقدم الحملة بخالص العزاء للشعب المصرى رئيسا وحكومة ولقواتنا المسلحة وزوجة الشهيد الاستاذة سامية زين العابدين الصحفية بمؤسسة “دار التحرير” و عضو نقابة الصحفيين فى وفاة الشهيد الذي أدى واجبه، حتى اللحظة الأخيرة من عمره بإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن.

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