أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سلمى حايك تكشف قصة “مواعدة ترامب”

Google+ Print
سلمى حايك تكشف قصة “مواعدة ترامب” سلمى حايك تكشف قصة “مواعدة ترامب”

بعد اتهام المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية بالتحرش الجنسي، ونشر تسجيل صوتي له في هذا الصدد، واتهام عدد من النساء له بالتحرش بهن كشفت الفنانة الأمريكية المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك عن تعرضها لمضايقات جنسية من قبل .

وقالت حايك في مقابلة مع راديو “El Show del Mandril” إن ترامب حاول مواعدتها والخروج معها وعندما رفضت اختلق شائعات سلبية عنها.

وأضافت أن القصة بدأت عندما حاول ترامب التقرب من أحد أصدقائها للحصول على رقم هاتفها، وأنه تمكن من ذلك واتصل بها محاولا إقناعها بالخروج معه وعندما رفضت لفق لها “قصة خيالية ونشرها في صحيفة “ناشيونال إنكوايرر”، حسب حايك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي