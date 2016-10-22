سلمى حايك تكشف قصة “مواعدة ترامب”

بعد اتهام المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية بالتحرش الجنسي، ونشر تسجيل صوتي له في هذا الصدد، واتهام عدد من النساء له بالتحرش بهن كشفت الفنانة الأمريكية المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك عن تعرضها لمضايقات جنسية من قبل ترامب.

وقالت حايك في مقابلة مع راديو “El Show del Mandril” إن ترامب حاول مواعدتها والخروج معها وعندما رفضت اختلق شائعات سلبية عنها.

وأضافت أن القصة بدأت عندما حاول ترامب التقرب من أحد أصدقائها للحصول على رقم هاتفها، وأنه تمكن من ذلك واتصل بها محاولا إقناعها بالخروج معه وعندما رفضت لفق لها “قصة خيالية ونشرها في صحيفة “ناشيونال إنكوايرر”، حسب حايك.