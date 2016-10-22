هنيدي يتوجه إلي الامارات لتكريمه في مهرجان الشارقة السينمائي للطفل

غادر مطار القاهرة الدولي الفنان محمد هيندي متجها الي الشارقة ، في زيارة هناك لتكريمه في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل في الدورة الثالثة في الفترة من 18 حتي 22 أكتوبر الحالي .. صرح بذلك الفنان هيندي قبل مغادرته مطار القاهرة الدولي .

وقال انه سيتم تكريمه ضمن فعاليات المهرجان عن مجمل أعماله المدبلجة ، والتي قدمها للأطفال معربا عن سعادته البالغة وفخره بهذا التكريم خاصة في مثل هذه المحافل العربية.

وأشار هنيدي إلي أن مثل هذه المهرجانات ، وخصوصا مهرجان سينما الأطفال يساهم بدور كبير في تعزيز مواهب وإبداعات الأطفال والشباب عن طريق فن صناعة الأفلام ، وأوضح هيندي أن المهرجانات تشكل حلقة وصل هامة بين الأفلام العالمية ، وتعزز دور صناع السينما ، وتحفزهم على إنتاج أفلام للأطفال والناشئة ، وخلق جيل مبدع وقادر على منافسة كبرى بين العاملين في قطاع سينما الأطفال حول العالم ويسعدني المشاركة في أي أفلام يتم إنتاجها للأطفال .