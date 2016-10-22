أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الجبورى يدعو تركيا وإيران والسعودية لحوار يحقق الأمن والتعايش بالمنطقة

Google+ Print
الجبورى يدعو تركيا وإيران والسعودية لحوار يحقق الأمن والتعايش بالمنطقة الجبورى يدعو تركيا وإيران والسعودية لحوار يحقق الأمن والتعايش بالمنطقة

 

سليم الجبوري _ أرشيفية

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت، دول جوار العراق من بينها تركيا وإيران والسعودية إلى حوار يحقق الأمن والتعايش في المنطقة، وقال: ان” المنطقة تحتاج إلى حوار حقيقي وشامل يفضي إلى اتفاق تاريخي ينهي كل أشكال الصراع في المنطقة”

وأوضح الجبوري – في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر التاسع للمجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية بمكتب رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم ببغداد – أن الحوار لابد أن ينطلق دون شروط مسبقة من أي طرف إلا شرط توفر النية المخلصة في التوصل الى الحلول الحقيقية والاستعداد الكامل على تقديم التنازلات حقنا للدماء وتحقيق التعايش والسلم في المنطقة.

وأبدى الجبوري, بوصفه رئيسا لاتحاد برلمانات الدول الاسلامية, استعداده للقيام بدور رئيسي في إنضاج هذه الدعوة وتحقيق اللقاء المشترك بين قادة هذه الدول, مناشدا جميع الأطراف المعنية بهذا الحوار الى قبوله كمبادرة جادة وصادقة ومخلصة من العراق الذي كان ومازال يمد يده للجميع من أجل السلام واستقرار المنطقة.

واعتبر أن دول الجوار العراقي جديرة ببدء الحوار والمبادرة الى تحقيقه كونها معنية بشكل أساسي بما يجري في المنطقة من إشكالات فهي تتأثر وتؤثر في هذه المشكلات.. ورحب القادة العراقيون وممثلو الدول المشاركة في المؤتمر بمبادرة الجبوري واعتبروها فرصة طيبة للبدء بمرحلة جديدة لانهاء الخلافات في المنطقة.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا