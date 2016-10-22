الجبورى يدعو تركيا وإيران والسعودية لحوار يحقق الأمن والتعايش بالمنطقة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت، دول جوار العراق من بينها تركيا وإيران والسعودية إلى حوار يحقق الأمن والتعايش في المنطقة، وقال: ان” المنطقة تحتاج إلى حوار حقيقي وشامل يفضي إلى اتفاق تاريخي ينهي كل أشكال الصراع في المنطقة”

وأوضح الجبوري – في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر التاسع للمجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية بمكتب رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم ببغداد – أن الحوار لابد أن ينطلق دون شروط مسبقة من أي طرف إلا شرط توفر النية المخلصة في التوصل الى الحلول الحقيقية والاستعداد الكامل على تقديم التنازلات حقنا للدماء وتحقيق التعايش والسلم في المنطقة.

وأبدى الجبوري, بوصفه رئيسا لاتحاد برلمانات الدول الاسلامية, استعداده للقيام بدور رئيسي في إنضاج هذه الدعوة وتحقيق اللقاء المشترك بين قادة هذه الدول, مناشدا جميع الأطراف المعنية بهذا الحوار الى قبوله كمبادرة جادة وصادقة ومخلصة من العراق الذي كان ومازال يمد يده للجميع من أجل السلام واستقرار المنطقة.

واعتبر أن دول الجوار العراقي جديرة ببدء الحوار والمبادرة الى تحقيقه كونها معنية بشكل أساسي بما يجري في المنطقة من إشكالات فهي تتأثر وتؤثر في هذه المشكلات.. ورحب القادة العراقيون وممثلو الدول المشاركة في المؤتمر بمبادرة الجبوري واعتبروها فرصة طيبة للبدء بمرحلة جديدة لانهاء الخلافات في المنطقة.

أ.ش.أ