نشرة ONA | سيد علي يغادر العاصمة.. شوبير يعتذر عن عرضي TEN وراديو مصر.. فيفي عبده ضيفة نجوم FM

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الإعلامي الرياضي الكابتن أحمد شوبير خلال حواره لوكالة ONA، إنه اعتذر عن عرض راديو مصر بسبب مواعيد تقديم البرنامج، كما اعتذر عن العرض المقدم من قناة TEN بسبب تجديد تعاقده مع صدي البلد بشهرين.

علمت «ONA» من مصادرها أن الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» على شاشة العاصمة، غادر القناة، للمرة الثانية، بسب إخلال القناة ببنود التعاقد المتفق عليه..للمزيد

يستضيف الإعلامي خالد عليش، مقدم برنامج ” معاك في السكة”، على راديو نجوم FM، الفنانة فيفي عبده، يوم الإثنين المقبل..للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «كل يوم» على شاشة «ON E»، خلال حلقة اليوم، الكاتبة والصحفية فاطمة ناعوت للحديث عن قضيتها الخاصة بازدراء الأديان..للمزيد

يستضيف برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «CBC» المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وذلك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءا..للمزيد

تستضيف الفنانة الكبيرة إسعاد يونس مجموعة من منتجى الألبومات الغنائية في حلقتى الأثنين والثلاثاء المقبل من برنامجها “صاحبة السعادة” الذي تقدمه على قناة CBC، حيث يحل ضيفًا على البرنامج مجموعة من المنتجين وهم عاطف منتصر صاحب شركة “صوت الحب”، المنتجين هاني عزيز، فايز ثابت وحسين عثمان أصحاب شركة “سونار”، طارق عبد الله صاحب شركة “هاي كواليتي” تيمور كوتة صاحب شركة “صوت الدلتا”، وأشرف حسني صاحب شركة “ساوند أوف أمريكا”..للمزيد