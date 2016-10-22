افتتاح الجناح المصري المشارك في الدورة الـ28 للمعرض السياحي الدولي بمونتريال

افتتحت السفيرة أمل سلامة القنصل العام لمصر فى مونتريـال، الجناح المصري المشارك في الدورة الثامنة والعشرين للمعرض السياحي الدولي الذي يقام في مونتريـال خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة جواهر على، مدير مكتب التنشيط السياحي في نيويورك، والمشرف على تنشيط السياحة لمصر في الأمريكتين، والوزير مفوض منال عبد الدايم، نائب القنصل العام، والمستشار سلوى موافي، نائب السفير المصري في أوتاوا، وبحضور مديري وأعضاء المكاتب الفنية المصرية في مونتريـال، والإعلامي جورج سعد مدير تحرير صحيفة صوت مصر في كندا ومراسل التليفزيون المصري.

وأكدت السيد السفيرة على فى بيان صحفى، مساء السبت، أن القنصلية العامة حرصت على إبراز المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام بوسائل الإعلام والمطبوعات العربية بمونتريـال، إذ يعد من أهم معارض الترويج السياحي في كندا وأمريكا الشمالية، وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص مصر على المشاركة بفعالية في جميع المحافل الدولية والسياحية، بما يحافظ على حصة السوق المصرى سياحياً بكندا، ويروج لمناخ الاستقرار والأمن بمصر بما يخدم مصالحها الاقتصادية.

وصرحت السفيرة بأن المكتب السياحي أعد الجناح المصري وتوفير الملصقات والمطبوعات للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، وذلك بالتنسيق مع الشركات السياحية الكندية، مضيفة أن المكتب نظم عددا من الفقرات الفنية المعبرة عن الثقافة المصرية والتي سيتم عرضها خلال أيام المعرض الثلاث مثل رقصة الشمعدان الفولكلورية وغناء إحدى المطربات المصريات المقيمات في كندا لعدد من الأغاني التراثية الشرقية، فضلاً عن تقديم القنصلية العامة المأكولات المصرية للزائرين.

الجدير بالذكر أن معرض مونتريـال يشهد مشاركة أكثر من 400 عارض ما بين شركات سياحية ووفود رسمية، تقوم بالترويج لأكثر من عشرة آلاف مقصد سياحي فى القارات الخمس، ومن المتوقع أن يرتاد المعرض هذا العام ثلاثة وثلاثين ألف زائر على مدار الأيام الثلاث.