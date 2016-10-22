تجديد حبس 19 من متظاهرى "الإسكان الاجتماعى" ببورسعيد 15 يوماً

قرر قاضى المعارضات ببورسعيد، مساء اليوم السبت، تجديد حبس 19 من متظاهر "الإسكان الاجتماعى" 15 يوماً على ذمة التحقيقات .

كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين تُهم التجمهر، إغلاق الطريق، وتعطيل مرفق عام؛ كما جاء بالمحضر اتهام 8 أشخاص آخرين بتهمة التحريض وهم : "وسام الصفتى، هيثم وجيه، محمد الدسوقى، رمضان زغلول، محمد محرم، إسلام الصاوى، محمد النشار، وعلاء موسى"، وتم القبض على اثنين منهم ويتم التحقيق معهم الآن .

وواجهت "نيابة الشرق" المتهمين؛ بالصور والفيديوهات التى قد التقطت أثناء الوقفة منذ بدايتها بشارع 23 يوليو وأمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد حتى انتهت بميدان المعديات فى حى الشرق، وتم القبض عليهم هناك .

من جانبه قال محمد صفا – أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه قد تقدم بطلب جلسة عاجلة تحدد موعدها اليوم وترافع خلالها، وانتهت المرافعه عصراً .

يذكر أنه كان قد خرج متضررو الاسكان الاجتماعى فى بورسعيد بتظاهرات أغلقوا خلالها شارع 23 يوليو وتوقفت خلالها حركة المعديات؛ وذلك لزيادة المقدمات وفقاً لتعليمات موظفى البنوك الذين أبلغوهم بذلك؛ وبتدخل المحافظ اللواء عادل الغضبان، والنواب تم حل الأزمة والعودة لكراسة الشروط 2013 .