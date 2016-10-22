استشهاد رئيس مباحث" أبوصوير" متأثرا بإصابته بعد الهجوم على سجن المستقبل

أعلن مصدر طبى منذ قليل، استشهاد الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير، متأثرا بإصابته بعد توقف المخ والقلب وعدم استجابته لأجهزة مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى.

وكان سجن المستقبل بالإسماعيلية تعرض ليلة أول أمس الخميس لعملية هروب جماعى من السجن، عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن ومن خارجه، مما أدى إلى إصابة الشرطى محمد ابوالفتوح بطلق نارى ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث أبوصوير بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى، وظل بها لمدة يومين، وكانت حالته العامة سيئة للغاية، واستشهد متأثرا بإصابته بعد توقف القلب والمخ وعدم استجابته لأجهزة الإنعاش المتواجدة بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الضابط الشهيد غدا من مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد، فيما أكد مصدر، أنها ستكون هناك جنازة عسكرية.