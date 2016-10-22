خبير عسكري: القادم أسوأ في العراق بعد تحرير “الموصل”‎

قال الخبير العسكري العراقي، زياد الشيخلي، إنه منذ بداية المحاصصة في بغداد عام 2003، وبدأت المشاكل تظهر في المجتمع العراقي بصورة كبيرة.

وأضاف الشيخلي خلال لقائه ببرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن الأزمة ليست في معركة تحرير الموصل، ولكن فيما بعد انتهاء المعركة، لأنه قد تظهر انقسامات عديدة، فقد يطالب إقليم كردستان بمساحات من الأراضي المحررة للانضمام إلى إقليمه لتأمين المحاصصة الخاصة به، وهو ما يشير الى أن القادم في العراق أسوأ.

وأوضح الشيخلي أن دخول تنظيم “داعش” الإرهابي إلى مدينة كركوك لم يكن مفاجأة، حيث كانت هناك معلومات استخباراتية استباقية قدمت إلى القيادات الأمنية في المدينة، إلا أن عدم التهيء لتلك الأمور يفيد بوجود انقسامات أمنية وسياسية داخل كركوك، لافتا الى أن التصريحات بعد الحادثة يرمي الكرة في ملعب الآخر ولا يتحمل المسئولية.