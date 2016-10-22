أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

خبير عسكري: القادم أسوأ في العراق بعد تحرير “الموصل”‎

Google+ Print
خبير عسكري: القادم أسوأ في العراق بعد تحرير “الموصل”‎ خبير عسكري: القادم أسوأ في العراق بعد تحرير “الموصل”‎

قال الخبير العسكري العراقي، زياد الشيخلي، إنه منذ بداية المحاصصة في بغداد عام 2003، وبدأت المشاكل تظهر في المجتمع العراقي بصورة كبيرة.

وأضاف الشيخلي خلال لقائه ببرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن الأزمة ليست في معركة تحرير الموصل، ولكن فيما بعد انتهاء المعركة، لأنه قد تظهر انقسامات عديدة، فقد يطالب إقليم كردستان بمساحات من الأراضي المحررة للانضمام إلى إقليمه لتأمين المحاصصة الخاصة به، وهو ما يشير الى أن القادم في العراق أسوأ.

وأوضح الشيخلي أن دخول تنظيم “داعش” الإرهابي إلى مدينة كركوك لم يكن مفاجأة، حيث كانت هناك معلومات استخباراتية استباقية قدمت إلى القيادات الأمنية في المدينة، إلا أن عدم التهيء لتلك الأمور يفيد بوجود انقسامات أمنية وسياسية داخل كركوك، لافتا الى أن التصريحات بعد الحادثة يرمي الكرة في ملعب الآخر ولا يتحمل المسئولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017