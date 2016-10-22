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غدا محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية بالمرج

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غدا محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية بالمرج غدا محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية بالمرج

تنظر غدا الاحد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية في المرج أسفرت عن مقتل متهم .

ووجهت النيابة لكل من هاني سيدهم تواضروس عبدالمسيح، طلعت سيدهم تواضروس عبدالمسيح، أشرف سيدهم تواضروس عبدالمسيح، جروج زكي سليمان جبريال، مجدي سيدهم تواضروس عبدالمسيح، هاني صبحي عباد قلدس، سعيد إبراهيم ، عادل إبراهيم، وعبده إبراهيم، وكريم عادل علي سالم، وإسماعيل محمد حمدان، رامي رضا عبداللطيف، ومحمد أحمد جودة، تهم قتل عمد، والشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر ، وإتلاف ممتلكات عامة.

وتعود الواقعة حينما قام عائلة مسلمة في المرج بفرض إتاوة على عائلة مسيحية نظير بناءهم عقار، فحينما رفضت العائلة المسيحية، تم تبادل أطلاق النيران سقط شاب مسلم، وردت العائلة المسلمة بحرق العقار وسيارة ومحل تجاري.

 

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