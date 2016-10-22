ضبط طائرة تجسس وكيلو جرام ذهب داخل أحذية رياضية بمطار‎ القاهرة

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الذهب , وطائرة للتجسس محظور دخولها البلاد طبقا لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 والتعليمات الأمنية وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية , مع راكب مصري قادم من الإمارات , اخفي المضبوطات داخل أكياس شبيسي واحذية رياضية داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الأسواق .

صرحت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة , اشتبه محمد الهادي رئيس قسم الجمرك فى راكب مصري , وبالعرض على أميرة عطية مدير الوردية، قررت تشكيل لجنة ضمت كل من أحمد سيد مأمور التفتيش تحت إشراف مصطفي راشد مدير الحركة بالصالة الخضراء , وبتفتيش الراكب عثر علي 22 أسورة من الذهب، وكوليه و4 زوج حلق بإجمالي وزن كيلو جرام من الذهب , مخبأ داخل عبوات شيبسى مغلقة وداخل أحذية رياضية .

بالإضافة إلي ضبط طائرة تجسس بالريموت كنترول ومزودة بكاميرا وميموري وتقنيات حديثة فى التصوير مخبأة داخل سماعة ساوند “صب”، و٢ ساعة يد ماركة عالمية باهظة الثمن .

أمر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .