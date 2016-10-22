المحامى العام لنيابات دمياط يحيل قاتل زوجته الليبية للجنايات

أمر المستشار خالد الإتربى، المحامي العام لنيابات دمياط، بإحالة أوراق الشحات محمد عبدالله إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته "ليبية الجنسية" مع سبق الإصرار والترصد، وتقديمه لمحاكمة عادلة وناجزة لسرعة تحقيق العدالة.

ووافق المحامى العام على مذكرة المستشار أحمد القزاز، رئيس نيابة مركز دمياط ورأس البر، فى القضية رقم 580 لسنة 2016 جنايات رأس البر .

كان تقرير الطب الشرعى، أثبت قيام المتهم بقتل المتهمة فى البداية عن طريق الخنق وأن سبب الوفاة يعود إلى اسفكسيا الضغط العنقى اليدوى على العنق، كما أقر القاتل فى اعترافه .

وتعود أحداث القضية، إلى رمضان الماضى حيث حضرت "زاهية عبد الله محمد" ليبية الجنسية وزوجة المتهم من ليبيا فقام المتهم بقتلها وتقطيعها إلى أجزاء وإلقاءها بأماكن متفرقة وهرب إلى قرية بمحافظة كفر الشيخ، إلا أن الرائد أحمد ربيع استطاع تحديد هوية الجثة عن طريق جمع المعلومات والأدلة والوصول والقبض، بعد استصدار إذن النيابة العامة، على المتهم بقرية بمحافظة كفر الشيخ واستطاع الوصول إلى سلاح الجريمة الذى استخدمه المتهم فى تقطيع الجثة لإخفاءها .