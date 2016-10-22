جنايات القاهرة تلغى إخلاء سبيل 3 من تنظيم "25 يناير" وتقرر حبسهم 45 يوما

قررت محكمة جنابات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل خالد الأنصارى وأحمد كمال وسيد فتح الله المتهمين فى قضية تنظيم 25 يناير، وقررت المحكمة حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 11 متهمًا بعد ورود التحريات التى أفادت بأن المتهمين ينوون عقد عدة اجتماعات للترتيب لمظاهرات فى ذكرى ثورة 25 يناير بهدف قلب نظام الحكم من خلال اتلاف الممتلكات العامة وحرق المنشآت وتعطيل حركة المرور واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى الترويج لهذه الأفكار وقيدت الواقعة برقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.