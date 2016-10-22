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القبض على عاطلين بحوزتهما 62 تذكرة هروين بطنطا

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القبض على عاطلين بحوزتهما 62 تذكرة هروين بطنطا القبض على عاطلين بحوزتهما 62 تذكرة هروين بطنطا

>الغربية - اسلام الخياط

تمكن ضباط البحث البحث الجنائى بقسم ثان طنطا، اليوم السبت، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 62 تذكرة هيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

 

 كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد خالد مرزوق مأمور قسم ثان طنطا من الرائد أحمد الحجار رئيس المباحث، بتمكن  النقيب محمد عميرة من ضبط "ك. ق" 26 عاما، عاطل، مقيم بمنطقة السلخانة بحوزته 32 لفافة هيروين أثناء قيادته لدراجة بخارية بدائرة القسم، وضبط مصطفي ع. ش 38 عاما، عاطل مقيم بشارع العمرى، وبحوزته 30 تذكرة هيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالى أثناء تجوله بدائرة القسم بهدف الاتجار.

 

 تم اصطحاب المتهمين لديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما  للمواد المخدرة وأن المبلغ المالى حصيلة اتجارهما والهاتف المحمول والدراجة للتواصل بعملائهما.

 

حرر محضر رقم 24913 ومحضر رقم 24729جنايات ثان طنطا لعام 2016 وتم عرضهما على النيابة التى قررت حبس كل منهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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