حبس 3 متهمين بخلية شقة الهرم 45 يومًا و إلغاء قرار إخلاء سبيلهم

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 22 " إرهاب " المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل قبول استئنلف النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الدائرة 6 جنوب بإخلاء سبيل 3 متهمين فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، وأمرت المحكمة بحبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

والمتهمون الذين استأنفت النيابة على إخلاء سبيلهم هم محمد حسين فهمى وأحمد سليمان جاب الله وفتحى السيد عفيفى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الإنضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة بشقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، ما أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.