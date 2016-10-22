النيابة : تطالب بإلغاء أحكام المؤبد والإعدام على "بديع" وآخرين في "أحداث مسجد الاستقامة" ...

سمر العشري

طالبت نيابة النقض، السبت، في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الاستقامة» بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالسجن المؤبد على بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسيني عنتر، وعصام رضوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وباسم عودة في القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام غيابياً على المتهمين عاصم عبدالماجد، وعزت صبري، وحسن جوحة، وأنور على شلتوت، وعزت مصطفى، ومحمد على طلبة.

ألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة المجني عليهما اللذين قتلا في الأحداث، وهما هشام الدين محمد، وأحمد محمد حسام.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

شبكةعيونالإخبارية

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