غادة والي: مركز مجدي يعقوب رمز للصمود ونهدف ليكون قبلة مرضى القلب بالعالم

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال افتتاح توسعات مركز أبحاث مجدي يعقوب للقلب في أسوان السبت، إنه من حسن الطالع أن يشهد اليوم احتفالية «معجزة» وهي تعامد الشمس على معهد أبو سمبل بأسوان، وأيضاً في نفس اليوم تشرق شمس أخرى على أسوان، وهي شمس المركز الطبي والبحثي للدكتور مجدي يعقوب، وهذا كله يحدث رغم التحديات، التي تواجهها مصر ولكننا ماضون ومستمرون في الطريق الصحيح.

وأضافت: «نحن نحتفل اليوم بقيمة استثنائية وهي قيمة العطاء، الذي هو قيمة مصرية أساسية، أيضا نحتفل بقيمة إتقان العمل والجودة، وللعلم سبب تأخرنا هو أننا لا نهتم بقيمة العمل والإتقان الشديد في العمل».

وأثنت الوزيرة على اهتمام مركز أبحاث مجدي يعقوب بالاستثمار في الأطباء المصريين باعتباره أمر في غاية الأهمية، مشيرة إلى أن «المركز العام الماضي أجرى 2800 عملية وشخص 13 الف عملية العام الماضي، وهذا رقم كبير يعكس قيمة المكان، ونحن هنا لشكرهم، ومش غريب على مصر التمييز في مجال أمراض القلب، ووجودنا هنا للانحياز للفقراء».

وقالت وزيرة التضامن، إن «الجميع موجود بأسوان سواء حكومة أومجتمع مدني، لتقديم الدعم والمساندة، وهذا يوم سعيد لنا كمصريين، لأننا نعتبر هذا المركز رمزا لصمود مصر، ونهدف أن يكون قبلة لكل مرضى القلب في أفريقيا ودول العالم كله، وسيأتي اليوم الذي يستقبل هذا المركز مرضى من جميع دول العالم».