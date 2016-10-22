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حبس الممثلة المغمورة "شروق" سنة بتهمة ممارسة الدعارة

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حبس الممثلة المغمورة "شروق" سنة بتهمة ممارسة الدعارة حبس الممثلة المغمورة "شروق" سنة بتهمة ممارسة الدعارة

>كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح  قصر النيل بحبس الممثلة المغمورة شروق عبد العزيز، سنة، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفجور.

 

كشفت تحقيقات معتز زكريا وطاهر سبالة وكيلا أول نيابة قصر النيل، أن المتهمة ممثلة مغمورة ظهرت فى إحدى البرامج الشهيرة استدرجها ضابط بمباحث الآداب للممارسة الرذيلة معها مقابل 300 دولار عن طريق مراستلها عبر برنامج "هوز بير" حيث تم تفريغ محتوى المحادثة، وأتفق معها ضابط المباحث على مقابلتها أمام أحد الفنادق بميدان التحرير، وطلبت منه 300 دولار فى الساعة للموافقة على ممارسة الرذيلة معه.

وأنكرت المتهمة "شروق" ارتكابها للواقعة، وبمواجهتها بمحتوى المحادثة على هاتفها المحمول ردت "كنت بهزر".


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